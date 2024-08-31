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Прокуратура Омской области нашла нарушения в обеспечении дровами

Виноваты как лесхозы, так и сельские власти.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области рассказала о предварительных результатах проверки обеспечения сельского населения региона дровами. Проверка была инициирована после жалоб жителей в соцсетях и сообщениях СМИ.

Нарушения были найдены как в деятельности лесхозов, так и в действиях властей на местах.

«Установлены факты несвоевременного обследования и определения лесов, подлежащих заготовке, неукомплектованности штата сотрудниками лесхозов, что привело к позднему выделению участков гражданам для рубки», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

При этом цены на дрова, а она регулируется государством, во многих случаях завышались. Размер «навара» составлял от 70 до 1200 рублей за кубометр.

Также в прокуратуре отметили, что в южных и центральных районах области разрешена только санитарная рубка погибших и поврежденных деревьев, что создает дефицит древесины.

Вместе с тем местными муниципальными властями не решены вопросы транспортировки древесины из северных районов области и применения альтернативных видов топлива. Также органы власти никак не участвуют в регулировании цен.

«По предварительным результатам проверки возбуждены административные дела о завышении регулируемых государством цен на товары, — сообщили в прокуратуре. — Проведение проверки продолжается, по результатам будет дана оценка полноты принимаемых мер органами исполнительной власти региона, при наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования».