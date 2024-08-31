Подарок Колпино: Беглов открыл движение по новым путепроводам на Петрозаводском шоссе

Градоначальник отметил, что новая развязка избавит автомобилистов от заторов на переезде в поселок Понтонный.
«Это хороший подарок на день рождения Колпино», — отметил Беглов.
Он напомнил, что город успешно реализует проект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого специалисты отремонтировали более 400 километров полотна. До конца года они обновят еще 100. Беглов подчеркнул, что работа по открытию новых развязок идет в ускоренном режиме.
«Изменение транспортной ситуации в городе — один из наших приоритетов», — отметил губернатор.
Он добавил, что специалисты летом завершили ремонт Колпинского шоссе. Они обновили два участка дороги. Кроме того, рабочим предстоит отремонтировать Советский проспект.