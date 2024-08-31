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Подарок Колпино: Беглов открыл движение по новым путепроводам на Петрозаводском шоссе

Петрозаводское шоссе связывает многие поселки, и эта дорога имеет большое значение для Колпинского района, поэтому специалисты продолжат ее обновлять. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, дав старт движению по путепроводам транспортной развязки на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе. Важное событие произошло в День города Колпино.

Источник: РИА "Новости"

Градоначальник отметил, что новая развязка избавит автомобилистов от заторов на переезде в поселок Понтонный.

«Это хороший подарок на день рождения Колпино», — отметил Беглов.

Он напомнил, что город успешно реализует проект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого специалисты отремонтировали более 400 километров полотна. До конца года они обновят еще 100. Беглов подчеркнул, что работа по открытию новых развязок идет в ускоренном режиме.

«Изменение транспортной ситуации в городе — один из наших приоритетов», — отметил губернатор.

Он добавил, что специалисты летом завершили ремонт Колпинского шоссе. Они обновили два участка дороги. Кроме того, рабочим предстоит отремонтировать Советский проспект.