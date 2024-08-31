Подарок Колпино: Беглов открыл движение по новым путепроводам на Петрозаводском шоссе

Петрозаводское шоссе связывает многие поселки, и эта дорога имеет большое значение для Колпинского района, поэтому специалисты продолжат ее обновлять. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, дав старт движению по путепроводам транспортной развязки на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе. Важное событие произошло в День города Колпино.