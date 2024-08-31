Новый альбом японского музыканта MIYAVI «Lost in Love» выйдет 9 октября

Японский рок-гитарист MIYAVI анонсировал выход своего нового альбома Lost In Love. По словам музыканта, стиль пластинки будет отражать три года его музыкальных и творческих исканий.
MIYAVI признался, что намеренно потратил на запись этого альбома больше времени, чем обычно. Как цитирует Billboard, гитарист хотел покинуть зону комфорта и проверить, куда его приведет «творческий процесс». Музыкант подчеркнул, что, находясь в таком положении, он чувствовал свою хрупкость, но понимал, что это необходимо.
Выпуском альбома занимается лейбл Rise Records. В него войдут следующие треки:
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