Новый альбом японского музыканта MIYAVI «Lost in Love» выйдет 9 октября

MIYAVI признался, что намеренно потратил на запись этого альбома больше времени, чем обычно. Как цитирует Billboard, гитарист хотел покинуть зону комфорта и проверить, куда его приведет «творческий процесс». Музыкант подчеркнул, что, находясь в таком положении, он чувствовал свою хрупкость, но понимал, что это необходимо.