В порт в Пионерском впервые зашёл грузопассажирский паром. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.
В регионе ввели в эксплуатацию первый пусковой комплекс международного морского терминала. К причалу № 1 разрешена швартовка судов длиной до 191 метра. Терминал принял первый грузопассажирский паром «Антей», который работает на линии Усть-Луга — Калининград с мая этого года. Универсальное двухпалубное судно типа RO-PAX способно перевозить накатную технику и сопровождающих её пассажиров. На обеих палубах могут разместиться до 94 автопоездов. На судне есть 59 кают для 149 пассажиров.
Событие, которого регион ждал несколько лет, — причал морского терминала в Пионерском принял первый паром, грузопассажирский «Антей». С ним пилотно отработали буксировку, лоцманскую проводку и организацию движения большегрузов на судно и с него, — написал врио губернатора Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.
На первом этапе порт в Пионерском станет для «Антея» факультативным терминалом захода. Его будут использовать в том случае, когда причал в Балтийске занят одним из четырёх уже стоящих на линии железнодорожных паромов. Всего «Антей» осуществляет до шести заходов в порт Калининград в месяц.
«Реализация проекта по строительству международного терминала и портовой инфраструктуры продолжается. На данный момент на объекте ведётся возведение инфраструктуры, а именно причала № 2, оградительных сооружений, вспомогательных зданий и сооружений, расположенных на береговой части терминала», — уточнили в правительстве. Одновременно возводят здание пассажирского терминала и ряда других объектов портовой инфраструктуры.
После завершения строительства всего объекта и ввода его в эксплуатацию морской терминал будет принимать грузопассажирские и круизные суда. Его пропускная способность при выходе на расчётные мощности составит до 225 тысяч пассажиров и до 80 тысяч единиц накатной техники в год.
Возведением порта занимается «Морспасслужба». По контракту организация получит 8,5 миллиарда рублей. Сдать объект планируют до конца 2024 года.
На площадке в Пионерском также работает компания «Геоизол», которая строит здание пассажирского терминала, антенно-мачтовые сооружения, ливневые канализации, а также объекты транспортной безопасности. С ней заключили контракт на 2,2 миллиарда рублей.
Порт в Пионерском строят с 2018 года. Первым подрядчиком было ООО «Больверк», которое обязалось выполнить работы за 7,3 миллиарда рублей. Однако в ноябре 2019-го «Росморпорт» расторг контракт с компанией. После срыва сроков СК возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».