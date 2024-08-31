Причал морского терминала в Пионерском принял первый паром

В регионе ввели в эксплуатацию первый пусковой комплекс международного морского терминала. К причалу № 1 разрешена швартовка судов длиной до 191 метра. Терминал принял первый грузопассажирский паром «Антей», который работает на линии Усть-Луга — Калининград с мая этого года. Универсальное двухпалубное судно типа RO-PAX способно перевозить накатную технику и сопровождающих её пассажиров. На обеих палубах могут разместиться до 94 автопоездов. На судне есть 59 кают для 149 пассажиров.