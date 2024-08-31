В Челябинской области похолодает до +1, но потом потеплеет до +24

Жителей Челябинской области в начале сентября ждет как резкое похолодание, так и совсем летнее тепло.
По прогнозу метеорологов, в ночь на 1 сентября температура воздуха снизится до +9, +4, а в горных и низинных районах и вовсе рухнет до +1 градуса.
Днем в воскресенье воздух прогреется до +14, +19.
Следующая ночь будет не такой холодной, столбики термометров не станут опускаться ниже отметки в +4 градуса.
А в понедельник 2 сентября температура поднимется до +19, +24. Впечатление от теплой погоды подпортит разве то ветер, который местами станет дуть с порывами до 14 метров в секунду.
Долго греться на солнышке у южноуральцев не выйдет. Уже в середине недели начнет холодать, к среде дневная температура воздуха опустится до +13.