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Песня Шуры «Твои добро» попала в программу для учеников начальной школы

Комопзиция «Твои добро», написанная и исполненная поп-музыкантом Шурой, попала в учебник для начальной школы. Композиция стала частью дисциплины самопознания, которую изучают четвероклассники в Казахстане.

Источник: Звук

Комопзиция «Твои добро», написанная и исполненная поп-музыкантом Шурой, попала в учебник для начальной школы. Композиция стала частью дисциплины самопознания, которую изучают четвероклассники в Казахстане.

На этих уроках школьники погружаются в собственную психологию, а также учатся взаимодействию с окружающими. Каждый печатный урок сопровождает стихотворение, передает «Комсомольская правда».

По словам директора Шуры Павла Депершмидта, артист не сразу поверил, что по его песне учат детей, а потом расплакался. Музыкант вспомнил, что начал писать эту песню вскоре после диагностированного рака. Ему хотелось попрощаться со слушателем и оставить благородный призыв. Когда стало ясно, что болезнь удастся победить, разрозненные строчки соединили в одну песню.

В прошлом году появились новости, что Шура пережил инсульт.