Песня Шуры «Твои добро» попала в программу для учеников начальной школы

По словам директора Шуры Павла Депершмидта, артист не сразу поверил, что по его песне учат детей, а потом расплакался. Музыкант вспомнил, что начал писать эту песню вскоре после диагностированного рака. Ему хотелось попрощаться со слушателем и оставить благородный призыв. Когда стало ясно, что болезнь удастся победить, разрозненные строчки соединили в одну песню.