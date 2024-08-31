Песня Шуры «Твои добро» попала в программу для учеников начальной школы

Комопзиция «Твои добро», написанная и исполненная поп-музыкантом Шурой, попала в учебник для начальной школы. Композиция стала частью дисциплины самопознания, которую изучают четвероклассники в Казахстане.
На этих уроках школьники погружаются в собственную психологию, а также учатся взаимодействию с окружающими. Каждый печатный урок сопровождает стихотворение, передает «Комсомольская правда».
По словам директора Шуры Павла Депершмидта, артист не сразу поверил, что по его песне учат детей, а потом расплакался. Музыкант вспомнил, что начал писать эту песню вскоре после диагностированного рака. Ему хотелось попрощаться со слушателем и оставить благородный призыв. Когда стало ясно, что болезнь удастся победить, разрозненные строчки соединили в одну песню.
В прошлом году появились новости, что Шура пережил инсульт.