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В Омске скоро откроется старейший бассейн «Пингвин»

Ремонт базового объекта спортшколы олимпийского резерва завершен.

Источник: Комсомольская правда

В Омске полностью завершился ремонт бассейна «Пингвин». В целом ремонтные работы продолжались два года.

В прошлом году в бассейне отремонтировали чашу, привели в порядок раздевалки, гидроизоляцию и инженерные системы.

«В этом году полностью обновлены холл и входная группа бассейна, что создает комфортные условия для тренировок и отдыха», — сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест.

Бассейн относится к школе олимпийского резерва № 6 и теперь полностью готов к приему юных спортсменов. «Пингвин» — первый плавательный бассейн нашего города, он открылся в 1967 году.