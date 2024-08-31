В Омске скоро откроется старейший бассейн «Пингвин»

В Омске полностью завершился ремонт бассейна «Пингвин». В целом ремонтные работы продолжались два года.
В прошлом году в бассейне отремонтировали чашу, привели в порядок раздевалки, гидроизоляцию и инженерные системы.
«В этом году полностью обновлены холл и входная группа бассейна, что создает комфортные условия для тренировок и отдыха», — сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест.
Бассейн относится к школе олимпийского резерва № 6 и теперь полностью готов к приему юных спортсменов. «Пингвин» — первый плавательный бассейн нашего города, он открылся в 1967 году.