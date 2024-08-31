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В новом учебном году за парты сядут более 400 тыс. южноуральских школьников

Каждый десятый — первоклашка.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 2 сентября, в школы Челябинской области пойдут 438 тысяч юных южноуральцев. В том числе 43 тысячи сядут за парты впервые. Об этом сегодня сообщило правительство региона.

«Все образовательные организации Южного Урала готовы к учебному году. 3315 учреждений прошли проверку перед началом нового учебного года», — отчитались власти.

Кроме того, в ближайшее время двери откроют две новых школы в Челябинске (в «Ньютоне» и на «Тополиной аллее»), а также по одной в Магнитогорске и Увельском районе.

образование