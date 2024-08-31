30 лет назад советские солдаты уходили из ФРГ под пение пьяного Ельцина

«Объяснив, что нам не на что содержать войска в Европе, тогдашние политики отдали эти деньги в распоряжение Березовского, Гусинского, Ходорковского… Я, кстати, согласился бы с Ельциным, что наши войска в Европе не нужны, если бы американцы не оставались там до сих пор», — говорил маршал.