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В Ростове мужчина с оружием на балконе делал замечания прохожим

Ростовчан напугал пенсионер, который на улице Кузнечной делал замечания незнакомцам.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове во дворе многоквартирного дома на улице Кузнечной дончан напугал пожилой человек. Мужчина с оружием в руках со своего балкона делал замечания шумным прохожим. Видео с пожилым человеком было опубликовано в социальных сетях.

Полицейские прибыли на место и опросили мужчину. По словам дончанина, он чистил у себя дома гладкоствольное оружие, которое находилось у него на законных основаниях. В это время во дворе дома шумела компания. Пенсионер решил выйти на балкон и сделать им замечание. Но в итоге напугал шумных прохожих своим оружием.

— По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, — уточнили в полиции.