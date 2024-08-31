В Ростове мужчина с оружием на балконе делал замечания прохожим

В Ростове во дворе многоквартирного дома на улице Кузнечной дончан напугал пожилой человек. Мужчина с оружием в руках со своего балкона делал замечания шумным прохожим. Видео с пожилым человеком было опубликовано в социальных сетях.
Полицейские прибыли на место и опросили мужчину. По словам дончанина, он чистил у себя дома гладкоствольное оружие, которое находилось у него на законных основаниях. В это время во дворе дома шумела компания. Пенсионер решил выйти на балкон и сделать им замечание. Но в итоге напугал шумных прохожих своим оружием.
— По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, — уточнили в полиции.