Дэвид Гилмор заявил, что к нему относятся с «лишним уважением» из-за Pink Floyd

Музыкант посетовал, что теперь не может вернуться в тот же настрой, в котором пребывал в годы своей юности. Как цитирует NME, на ранних стадиях Pink Floyd участники группы могли отзываться друг о друге неуважительно, критикуя характеры и музыку. Однако это никогда не приводило к крупным конфликтам. Теперь, когда к Гилмору относятся с таким пиететом, такая ситуация невозможна.