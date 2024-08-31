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Дэвид Гилмор заявил, что к нему относятся с «лишним уважением» из-за Pink Floyd

Дэвид Гилмор, британский музыкант и солист прогрессивной рок-группы Pink Floyd, заявил, что коллеги по ремеслу относятся к нему с «чрезмерным уважением». Артист выразил уверенность, что это связано с его участием в культовом коллективе.

Источник: Звук

Дэвид Гилмор, британский музыкант и солист прогрессивной рок-группы Pink Floyd, заявил, что коллеги по ремеслу относятся к нему с «чрезмерным уважением». Артист выразил уверенность, что это связано с его участием в культовом коллективе.

Музыкант посетовал, что теперь не может вернуться в тот же настрой, в котором пребывал в годы своей юности. Как цитирует NME, на ранних стадиях Pink Floyd участники группы могли отзываться друг о друге неуважительно, критикуя характеры и музыку. Однако это никогда не приводило к крупным конфликтам. Теперь, когда к Гилмору относятся с таким пиететом, такая ситуация невозможна.

В начале осени музыкант выпустит свой шестой сольный альбом, получивший название Luck and Strange.