После ДТП стала калекой: Под Ростовом тайный благотворитель оплатил маме-колясочнице с ребенком квартиру на год

— Читать каждую историю очень сложно, ведь хочется помочь всем. Некоторые же особенно запали в душу. Например, 50-летняя женщина трудится в детском саду, и вдобавок хватаеся за любую работу — вообщем, делает все, чтобы обеспечить младшего ребенка. При этом ее старшие дети, у которых уже есть свои семьи, им почему-то не помогают. Или вот — ко мне обращалась и женщина, дочь которой страдает от редкой болезни. И для ее лечения нужно очень дорогое лекарство.