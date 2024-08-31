После ДТП стала калекой: Под Ростовом тайный благотворитель оплатил маме-колясочнице с ребенком квартиру на год

Кажется, сегодня уже стало нормой, помогая людям бескорыстно, не скрывать этого, а, наоборот, подавать пример другим.
Но некоторые все же продолжают придерживаться принципа: добро нужно делать тихо. Так, в Ростовской области тайный благотворитель помог женщине, оказавшейся в инвалидном кресле. Он оплатил матери с сыном-второклашкой съемную квартиру на год вперед.
РЕШИЛ ПОМОЧЬ ЗЕМЛЯКАМ.
34-летний Сергей не называет своей фамилии. Но, по возможности, старается делать добрые дела и вдохновлять на помощь других.
Предприниматель из Ростова уже несколько лет ведет городскую группу в соцсетях про Сальск, откуда родом. В паблик помимо круглогодичных просьб о пристрое бездомных котят и щенят от волонтеров иногда со своим криком души обращаются и другие земляки. Например, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации женщины в надежде на неравнодушие просят у таких же мам детскую одежду, из которой выросли их малыши.
Но и сам администратор группы не остается в стороне. Однажды оплатил хлеб на 100 тысяч рублей в разных магазинах города, чтобы все желающие могли получить его бесплатно. А вот теперь решил помочь адресно.
— Оплачу аренду вашего съемного жилья на год безвозмездно, если вы — мать-одиночка, у вас на иждивении находится несовершеннолетний ребенок или несколько. А еще, если вы действительно находитесь в трудной жизненной ситуации и нуждаетесь в помощи, — написал он в своем посте.
«ЧИТАТЬ КАЖДУЮ ИСТОРИЮ ОЧЕНЬ СЛОЖНО».
Сергей признается, что просьб поступило очень много. Продолжаются сообщения и до сих пор.
— Читать каждую историю очень сложно, ведь хочется помочь всем. Некоторые же особенно запали в душу. Например, 50-летняя женщина трудится в детском саду, и вдобавок хватаеся за любую работу — вообщем, делает все, чтобы обеспечить младшего ребенка. При этом ее старшие дети, у которых уже есть свои семьи, им почему-то не помогают. Или вот — ко мне обращалась и женщина, дочь которой страдает от редкой болезни. И для ее лечения нужно очень дорогое лекарство.
Но условие было поставлено, и исходя из него Сергей и выбрал семью Оксаны. Причем помощь абсолютно чужого человека стала для женщины сюрпризом. Ведь сама лично она ни о чем не просила. Про нее благотворителю написала знакомая:
— Оксана — инвалид-колясочник. У нее — маленький сын. Родительский дом сгорел, а мама умерла от онкологии. Теперь вот они с ребенком живут на съемной квартире.
«МЫ С СЫНОЧКОМ ОСТАЛИСЬ ВДВОЕМ».
Благотворитель два дня проверял информацию, чтобы убедиться — все ли по-честному. А на третий приехал к женщине и ее сыну в гости. За чашкой чая Оксана сама поведала свою историю гостю.
— Я — из Сальска. Меня вырастила одна мама, без отца. В 2011 году я переехала в соседний город Пролетарск. Через год, когда родительский дом сгорел, забрала ее к себе на съемную квартиру. Позже — родила. А потом мамочка умерла. Мы с сыночком остались вдвоем. Справлялась сама, но два года назад меня сбила машина. В аварии сильно пострадал позвоночник. И я осталась прикована к инвалидному креслу.
Спустя еще год Оксана с сыном решила вернуться в родной город. Поселились на первом этаже хрущевки в центре Сальска. В бытовых моментах помогает соседка. Но как быть дальше, женщина не знает: ни здоровья, ни средств на восстановление родительского дома у Оксаны попросту нет.
Тогда же Сергей окончательно решил, что для мамы с инвалидностью и ее сына-второклашки будет хорошим подспорьем освободить их семью от квартплаты на время. И оплатил хозяйке квартиры, которую Оксана снимает за 15 000 в месяц, годовую аренду — 180 тысяч рублей.
— Огромное спасибо! В моей ситуации это существенно! — поблагодарила Оксана своего неожиданного помощника.
«У НАС ЖИВУТ САМЫЕ ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ».
— Я оплатил квартиру на год, чтобы у Оксаны была возможность накопить свои личные средства, которые в ином случае она бы отдавала за аренду. Надеюсь, она распорядиться ими грамотно, — заметил Сергей. — Через год вот планирую снова ее навестить. Там уже будем думать, как помочь землячке.
Но за время, пока Сергей выбирал человека, которому поможет, ему писали и другие неравнодушные люди.
— Предлагали открыть какой-нибудь сбор. Но я не беру ответственность за чужие деньги. Помогаю сам из тех средств, что мне по силам. И могу сказать одно: у нас в городе живут самые отзывчивые и добрые люди. Некоторые до сих пор пишут добрые слова как в адрес Оксаны и ее сына, так и мне.
Но на этом своем поступке мужчина решил не останавливаться. Он снова объявил, что готов помочь собрать в том же Сальске в школу младшеклассников из семей, находящихся в самом тяжелом положении, а именно — пообещал закупить рюкзаки и канцелярию.