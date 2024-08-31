В Челябинске с 1 сентября изменится маршрут автобуса № 141

С 1 сентября в Челябинске изменится маршрут автобуса № 141 «Новосинеглазово — Вознесенка».
Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», автобус начнет заезжать в поселок Полевой. Он двинется по улицам Солнечной и Центральной.
В первый рейс машины станут отправляться в 6:11 из Новосинеглазово (в Полевом автобус можно будет ждать в 6:20).
Из Вознесенки первый автобус выедет в 6:30, до Полевого он доберется к 6:39.
Последний рейс из Новосинеглазово будет стартовать в 20:45. в Полевой автобус прибудет в 20:45.
Из Вознесенки последний автобус выедет в 21:03, в Полевом он окажется в 21:12.