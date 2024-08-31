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В Челябинске с 1 сентября изменится маршрут автобуса № 141

Автобус № 141 начнет заезжать в поселок Полевой.

Источник: ОГКУ «Организатор перевозок»

С 1 сентября в Челябинске изменится маршрут автобуса № 141 «Новосинеглазово — Вознесенка».

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», автобус начнет заезжать в поселок Полевой. Он двинется по улицам Солнечной и Центральной.

В первый рейс машины станут отправляться в 6:11 из Новосинеглазово (в Полевом автобус можно будет ждать в 6:20).

Из Вознесенки первый автобус выедет в 6:30, до Полевого он доберется к 6:39.

Последний рейс из Новосинеглазово будет стартовать в 20:45. в Полевой автобус прибудет в 20:45.

Из Вознесенки последний автобус выедет в 21:03, в Полевом он окажется в 21:12.