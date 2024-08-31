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Количество автобусов на маршрутах увеличат в Ростове со 2 сентября

В сентябре в Ростове увеличат количество самых популярных маршрутов общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 2 сентября, в Ростове увеличат количество автобусов на маршрутах. Связано это с началом учебного года, когда пассажиров в общественном транспорте станет больше. Об этом сообщили в городской администрации.

Особое внимание будет уделено общественному транспорту западного направления. Количество автобусов на маршрутах №№ 71, 34, 98 увеличат. Но те автобусы, которые следуют по Еременко и Малиновского могут задерживаться из-за прокладки трамвайных путей и ремонта дорог. Работы планируют закончить до 20 сентября. Также к завершению близится и ремонт на улице Московской.

— Мы планируем довести выпуск подвижного состава до 83%, — отметил директор департамента транспорта Вадим Шкабарня.