Количество автобусов на маршрутах увеличат в Ростове со 2 сентября

С понедельника, 2 сентября, в Ростове увеличат количество автобусов на маршрутах. Связано это с началом учебного года, когда пассажиров в общественном транспорте станет больше. Об этом сообщили в городской администрации.
Особое внимание будет уделено общественному транспорту западного направления. Количество автобусов на маршрутах №№ 71, 34, 98 увеличат. Но те автобусы, которые следуют по Еременко и Малиновского могут задерживаться из-за прокладки трамвайных путей и ремонта дорог. Работы планируют закончить до 20 сентября. Также к завершению близится и ремонт на улице Московской.
— Мы планируем довести выпуск подвижного состава до 83%, — отметил директор департамента транспорта Вадим Шкабарня.