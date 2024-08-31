Количество автобусов на маршрутах увеличат в Ростове со 2 сентября

Особое внимание будет уделено общественному транспорту западного направления. Количество автобусов на маршрутах №№ 71, 34, 98 увеличат. Но те автобусы, которые следуют по Еременко и Малиновского могут задерживаться из-за прокладки трамвайных путей и ремонта дорог. Работы планируют закончить до 20 сентября. Также к завершению близится и ремонт на улице Московской.