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Новый альбом испаноязычной певицы Бекки Джи Encuentros выйдет 10 октября

Поп-певица Бекки Джи анонсировала выход своего четвертого альбома. Лонгплей будет называться Encuentros (в переводе с испанского — «Встречи») и увидит свет 10 октября.

Источник: Звук

Поп-певица Бекки Джи анонсировала выход своего четвертого альбома. Лонгплей будет называться Encuentros (в переводе с испанского — «Встречи») и увидит свет 10 октября.

Певица писала песни для этого альбома под вдохновением от первого тура, в котором Бекки выступала в качестве хедлайнера. В это турне она отправилась для продвижения предыдущей пластинки Esquinas. Она была записана по лекалам народной мексиканской музыки: так певица хотела воздать дань уважения своим корням. Как предполагает Variety, в Encuentros Бекки продолжит развиваться в этом направлении.

Ранее о выходе новой пластинки объявил канадский поп-певец Шон Мендес.