Новый альбом испаноязычной певицы Бекки Джи Encuentros выйдет 10 октября

Певица писала песни для этого альбома под вдохновением от первого тура, в котором Бекки выступала в качестве хедлайнера. В это турне она отправилась для продвижения предыдущей пластинки Esquinas. Она была записана по лекалам народной мексиканской музыки: так певица хотела воздать дань уважения своим корням. Как предполагает Variety, в Encuentros Бекки продолжит развиваться в этом направлении.