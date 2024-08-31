Площадь пожара в Мясниковском районе увеличилась до 2294 кв.м

В Мясниковском районе в хуторе Султан-Салы площадь пожара увеличилась с 500 квадратных метров до 2294. Из них на площади 2100 квадратных метров горит трава, еще на 62 квадратных метрах полыхает частный дом, и на 132 квадратных метрах — три хозпостройки. Об этом сообщили в МЧС.
Напомним, пожар в хуторе начался сегодня днем. Сначала загорелась трава, а позже пламя перекинулось на три хозпостройки и частный дом. На месте работают 28 пожарных, задействовано семь спецмашин.
Как сообщили в МЧС, в 16:40 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.