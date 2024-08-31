МЧС предупредило о высокой пожарной опасности в Подмосковье с 1 по 2 сентября

В МЧС призвали граждан быть предельно внимательными при нахождении на улице, в частности, не разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, не бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок. Также в ведомстве призвали не сжигать в лесу и на торфяниках мусор.