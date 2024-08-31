МЧС предупредило о высокой пожарной опасности в Подмосковье с 1 по 2 сентября

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения “Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” с 1 по 2 сентября в Московской области ожидается высокая пожароопасность (4 класс)», — сообщили в пресс-службе главка.
В МЧС призвали граждан быть предельно внимательными при нахождении на улице, в частности, не разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, не бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок. Также в ведомстве призвали не сжигать в лесу и на торфяниках мусор.
Класс пожарной опасности — это показатель, который характеризует горимость и скорость распространения ландшафтных пожаров. Всего существует пять классов. При четвертом высоком классе пожары возникают даже от незначительных источников огня, они быстро распространяются и оставляют много мелких дополнительных очагов. Для ликвидации таких пожаров необходимо применять преграды для остановки огня.