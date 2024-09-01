Итальянская актриса Орнелла Мути прилетела на открытие выставки Никаса Сафронова

Сафронов рассказал, что не раз дарил свои картины Орнелле, с которой дружит много лет. Художник отметил, что актриса с радостью согласилась приехать на выставку. Одна из работ Сафронова выполнена в современном, авангардном стиле по просьбе актрисы.
«В картину одного известного питерского художника я “вмонтировал” портрет Павла Дурова. Картина получила название “Свобода”. Всем сегодня понятно, какой в ней заложен смысл», — отметил художник в интервью «КП» и добавил, что таким образом решил выразить свое отношение к аресту Дурова в Париже.
На выставке Сафронова была представлена картина с изображением совсем юной Орнеллы. Сафронов не раз признавался, что был влюблен в актрису с юношеских лет, а уже в 80-е годы в мастерской художника висел плакат с фотографией Орнеллой Мути из фильма «Укрощение строптивой».
Художник по фотографии написал портрет киноактрисы, который долгое время находился на выставке на острове Сахалине. Однако потом Сафронов написал еще несколько картин с изображением кинодивы. Выставка художника привела в восторг Орнеллу, которая с широкой улыбкой рассматривала произведения и остановилась у собственного портрета. Со стены на нее «смотрела» совсем юная девушка с загадочным взглядом.
На мероприятии перед гостями выступил народный артист РСФСР Михаил Боярский. Он спел знаменитую песню мушкетеров «Мерси Боку».