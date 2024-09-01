Итальянская актриса Орнелла Мути прилетела на открытие выставки Никаса Сафронова

Художник по фотографии написал портрет киноактрисы, который долгое время находился на выставке на острове Сахалине. Однако потом Сафронов написал еще несколько картин с изображением кинодивы. Выставка художника привела в восторг Орнеллу, которая с широкой улыбкой рассматривала произведения и остановилась у собственного портрета. Со стены на нее «смотрела» совсем юная девушка с загадочным взглядом.