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Итальянская актриса Орнелла Мути прилетела на открытие выставки Никаса Сафронова

Новая персональная выставка художника Никаса Сафронова «Большая любовь к Петербургу» заработала 20 августа в Петропавловской крепости. Официальное открытие с участием мастера состоялось сегодня, 31 августа. «Гвоздем» программы стала итальянская актриса Орнелла Мути, которая накануне прилетела в Северную столицу, чтобы увидеться со своим давним другом Никасом и поддержать русского гения. Корреспондент «МК в Питере» запечатлел эмоции итальянской актрисы от увиденного.

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Сафронов рассказал, что не раз дарил свои картины Орнелле, с которой дружит много лет. Художник отметил, что актриса с радостью согласилась приехать на выставку. Одна из работ Сафронова выполнена в современном, авангардном стиле по просьбе актрисы.

«В картину одного известного питерского художника я “вмонтировал” портрет Павла Дурова. Картина получила название “Свобода”. Всем сегодня понятно, какой в ней заложен смысл», — отметил художник в интервью «КП» и добавил, что таким образом решил выразить свое отношение к аресту Дурова в Париже.

На выставке Сафронова была представлена картина с изображением совсем юной Орнеллы. Сафронов не раз признавался, что был влюблен в актрису с юношеских лет, а уже в 80-е годы в мастерской художника висел плакат с фотографией Орнеллой Мути из фильма «Укрощение строптивой».

Художник по фотографии написал портрет киноактрисы, который долгое время находился на выставке на острове Сахалине. Однако потом Сафронов написал еще несколько картин с изображением кинодивы. Выставка художника привела в восторг Орнеллу, которая с широкой улыбкой рассматривала произведения и остановилась у собственного портрета. Со стены на нее «смотрела» совсем юная девушка с загадочным взглядом.

На мероприятии перед гостями выступил народный артист РСФСР Михаил Боярский. Он спел знаменитую песню мушкетеров «Мерси Боку».

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