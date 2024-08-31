Два новых ночных автобусных маршрута появились в Москве

— С сегодняшней ночи в столице будет работать уже 18 ночных маршрутов. Благодаря этому жители почти 100 районов столицы могут теперь с комфортом и безопасно добираться до центра города, а также до аэропортов Внуково и Шереметьево и вокзалов, — рассказал заммэра.
По словам Ликсутова, автобус Н14 будет курсировать между станциями метро «Китай-город» и «Молодежная», а маршрут Н16 будет пролегать от «Китай-города» до проезда Карамзина в районе Ясенево.
Теперь в городе существует 18 ночных маршрутов, два из которых — круглосуточные, передает официальный сайт мэра Москвы.
В Москве за первые шесть месяцев 2024 года электробусы вышли на 28 маршрутов.
Порядка 1,8 тысячи электробусов обслуживают столичные маршруты. 10 июля вместо автобусов на маршруты Т19, № 138 и 787 вышли электробусы. Они идут через 14 районов столицы и соединяют 20 станций метро и Московских центральных диаметров.