Два новых ночных автобусных маршрута появились в Москве

— С сегодняшней ночи в столице будет работать уже 18 ночных маршрутов. Благодаря этому жители почти 100 районов столицы могут теперь с комфортом и безопасно добираться до центра города, а также до аэропортов Внуково и Шереметьево и вокзалов, — рассказал заммэра.