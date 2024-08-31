Вещи покойной Кристин Макви будут проданы на благотворительном аукционе

Кристин МакВи не стало 30 ноября 2022 года: артистке было 79 лет. Причиной ее гибели стал ишемический инсульт. Вскоре после ее смерти ряд ее личных вещей также ушел с молотка. В тот раз МакВи самостоятельно отобрала предметы на продажу незадолго до своей смерти.