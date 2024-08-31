Вещи покойной Кристин Макви будут проданы на благотворительном аукционе

Вещи Кристин Макви, получившей известность в качестве участницы Fleetwod Mac, будут проданы на аукционе. Его проведет аукционный дом Julien’s Auctions с 16-го по 17 октября.
Среди лотов, выставленных на продажу, — музыкальные инструменты Кристин, награды, предметы личного гардероба, а также сетлисты и рукописи со строчками песен. Как сообщает Louder, гости аукциона также смогут приобрести ее диплом об окончании обучения на пианистку классического профиля. Особенность документа в том, что в него вписано прежнее имя артистки — Кристин Перфект.
Начиная с 30 августа, лоты будут представлены на двухмесячной выставке в музее Нэшвилла. По словам организаторов аукциона, мероприятие станет не просто перепродажей вещей Макви, но празднованием ее таланта и влияния на музыкальную культуру в качестве сольной артистки и участницы Fleetwood Mac.
Кристин МакВи не стало 30 ноября 2022 года: артистке было 79 лет. Причиной ее гибели стал ишемический инсульт. Вскоре после ее смерти ряд ее личных вещей также ушел с молотка. В тот раз МакВи самостоятельно отобрала предметы на продажу незадолго до своей смерти.