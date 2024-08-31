Тело пропавшей 17 августа российской туристки Сомовой обнаружили в Турции

В Турции погибла 48-летняя москвичка Наталья Сомова, которая 11 августа приехала в Мармарис в отпуск. С 16 августа женщина не выходила на связь, после чего ее родственники забили тревогу. Правоохранители выяснили, что россиянка 17 августа отправилась на прогулку по Карийской тропе и не вернулась. Поисковая операция продолжалась почти две недели. 31 августа спасатели обнаружили на пешеходном маршруте сначала телефон, а потом и тело Сомовой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».