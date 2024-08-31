Эмма Робертс заявила о готовности сыграть главную роль в байопике о Бритни Спирс

Как передает Billboard, Эмма с любовью вспоминает свои детские годы: именно тогда она увлеклась музыкой Бритни. Например, после премьеры ее альбома In The Zone будущая актриса заперлась в комнате и пообещала себе, что не выйдет, пока «не выучит каждое слово».