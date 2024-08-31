Артисты рассказали о втором дне фестиваля «ДК Горбунова — Легенда русского рока»

Во второй день фестиваля фанатов радуют выступлениями еще больше культовых исполнителей. В их числе лидер группы «Пилот» Илья Черт.
«Прекрасная поддержка зрителей. Легендарное место, которое энергетикой поддерживает, поэтому концерт прошел на ура», — сказал он.
В свою очередь, лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов назвал дом культуры намоленным местом.
«Здесь намоленное место, собираются только те, кто по-настоящему горит, болеет этой музыкой. Мы всегда играем the best на фестивалях, потому что именно за этим люди приходят», — отметил музыкант.
Лидер группы «Тайм-аут» Александр Минаев указал, что у него не было сомнений, что в «Горбушке» будет «замечательно, кайфово, душевно».
Подарком для зрителей будет выход и на сцену одного из хедлайнеров фестиваля — группы «Алиса».
Рок-фестиваль проходит в столице с 30 по 31 августа. Подготовка к нему началась еще 2 августа. На сцене ДК Горбунова собираются самые известные легенды российского рока, в числе которых «Алиса», «Крематорий» и «КняZz». Также заявлены группы F.P.G., «Лампасы», «Пилот», «Калинов мост» и др.
Прямую трансляцию фестиваля «ДК Горбунова — Легенда русского рока» смотрите в официальной группе телеканала РЕН ТВ во «ВКонтакте» и «VK Видео».