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Артисты рассказали о втором дне фестиваля «ДК Горбунова — Легенда русского рока»

Легенда русского рока» 31 августа проходит в Москве. Участники и гости музыкального марафона поделились с «Известиями» эмоциями от исполнения.

Во второй день фестиваля фанатов радуют выступлениями еще больше культовых исполнителей. В их числе лидер группы «Пилот» Илья Черт.

«Прекрасная поддержка зрителей. Легендарное место, которое энергетикой поддерживает, поэтому концерт прошел на ура», — сказал он.

В свою очередь, лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов назвал дом культуры намоленным местом.

«Здесь намоленное место, собираются только те, кто по-настоящему горит, болеет этой музыкой. Мы всегда играем the best на фестивалях, потому что именно за этим люди приходят», — отметил музыкант.

Лидер группы «Тайм-аут» Александр Минаев указал, что у него не было сомнений, что в «Горбушке» будет «замечательно, кайфово, душевно».

Подарком для зрителей будет выход и на сцену одного из хедлайнеров фестиваля — группы «Алиса».

Рок-фестиваль проходит в столице с 30 по 31 августа. Подготовка к нему началась еще 2 августа. На сцене ДК Горбунова собираются самые известные легенды российского рока, в числе которых «Алиса», «Крематорий» и «КняZz». Также заявлены группы F.P.G., «Лампасы», «Пилот», «Калинов мост» и др.

Прямую трансляцию фестиваля «ДК Горбунова — Легенда русского рока» смотрите в официальной группе телеканала РЕН ТВ во «ВКонтакте» и «VK Видео».