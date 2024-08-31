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Умер актер из «Мухтара» и «Чернобыля» Георгий Малявский

Заслуженный артист Белорусской ССР Георгий Малявский умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщило белорусское издание «Наша Нива».

Источник: Кадр из сериала «Дела житейские-4» (2023)

Причины, обстоятельства смерти и прочие подробности случившегося не приводятся, следует из публикации.

Георгий Георгий Малявский родился в 1946 году в Минске. С 1971 года начал свою актерскую карьеру в театре имени Янки Купалы, где и прослужил до 2020 года.

За свой длинный творческий путь воплотил на экранах множество ярких и запоминающихся образов. Артист исполнил множество ролей. В его послужном списке есть такие фильмы и сериалы, как «Алхимик. Эликсир Фауста», «Мухтар. Новый след», «Заступники» и «Чернобыль».

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