Умер актер из «Мухтара» и «Чернобыля» Георгий Малявский

Причины, обстоятельства смерти и прочие подробности случившегося не приводятся, следует из публикации.
Георгий Георгий Малявский родился в 1946 году в Минске. С 1971 года начал свою актерскую карьеру в театре имени Янки Купалы, где и прослужил до 2020 года.
За свой длинный творческий путь воплотил на экранах множество ярких и запоминающихся образов. Артист исполнил множество ролей. В его послужном списке есть такие фильмы и сериалы, как «Алхимик. Эликсир Фауста», «Мухтар. Новый след», «Заступники» и «Чернобыль».