Энди Бирсак заявил, что Black Veil Brides записали альбом по примеру Metallica

Лидер рок-группы Black Veil Brides Энди Бирсак вспомнил, как музыканты работали над альбомом 2014 года. К записи лонгплея был приглашен Боб Рок — легендарный продюсер, известный сотрудничеством с Metallica и Mötley Crüe.
По словам Бирсака, им очень повезло: многие группы не могут позволить себе работу с таким именитым музыкантом по финансовым причинам. Тем не менее Black Veil Brides напрямую заявили своему лейблу, что хотят записать пластинку, которая будет повторять «The Black Album» Metallica на всех уровнях. Как передает Blabbermouth, музыканты работали над одноименной пластинкой в том же помещении, где был создан лонгплей икон трэш-метала. Боб Рок даже поделился с Энди упражнениями для разогрева, которыми пользовался лидер Metallica Джеймс Хэтфилд.
Бирсак подчеркнул, что не собирался создавать копию Black Album ради коммерческого успеха. Музыкант просто хотел «пожить этой мечтой» и теперь заявляет, что это удалось «на миллион процентов».
Ранее в сети появился фрагмент вестерна «Чаща», в котором снялся Джеймс Хэтфилд.