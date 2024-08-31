Энди Бирсак заявил, что Black Veil Brides записали альбом по примеру Metallica

По словам Бирсака, им очень повезло: многие группы не могут позволить себе работу с таким именитым музыкантом по финансовым причинам. Тем не менее Black Veil Brides напрямую заявили своему лейблу, что хотят записать пластинку, которая будет повторять «The Black Album» Metallica на всех уровнях. Как передает Blabbermouth, музыканты работали над одноименной пластинкой в том же помещении, где был создан лонгплей икон трэш-метала. Боб Рок даже поделился с Энди упражнениями для разогрева, которыми пользовался лидер Metallica Джеймс Хэтфилд.