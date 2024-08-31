В сентябре на Дону похолодает до +4

Первый осенний месяц в Ростовской области начнется с жары, однако потом в регион придет похолодание и дожди. Об этом сообщили в гидрометцентре.
По словам руководителя регионального гидрометцентра Елены Назаровой, в первые дни сентября воздух будет прогреваться до +36 градусов. Во второй половине первой декады стоит ждать кратковременных дождей.
Ко второй декаде месяца жара начнет спадать. По ночам столбик термометра покажет +10 — +17 градусов. По северу и востоку области ожидается похолодание до +4.