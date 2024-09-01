Александр Беглов посетил персональную выставку художника Никаса Сафронова

Губернатор Александр Беглов посетил персональную выставку известного российского художника Никаса Сафронова «Большая Любовь к Петербургу». Она открылась 31 августа в Инженерном доме Петропавловской крепости. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.
В экспозиции представлены живописные произведения Никаса Сафронова разных лет. Среди них пейзажи, портреты, сюрреалистические композиции, наполненные эмоциями и энергетикой самого мастера и изображённых на полотнах людей, природы, города. Каждое из полотен отражает глубокую привязанность и любовь художника к Северной столице.
«Любовь к городу — это основа ленинградского-петербургского характера. Любовь к городу вела его жителей на величайшие подвиги в годы блокады. Она дала силы возродить город после войны. Любовь к родному городу побуждает творить добро, помогать ближним, заботиться о тех, кто нуждается в поддержке. Она позволяет петербуржцам сегодня создавать мегаполис XXI века — лучший город на земле. Людей, для которых любовь к Петербургу больше чем просто слова, очень много. Они живут не только в Северной столице. Петербург остаётся в сердце каждого, кто здесь побывал».
Посетители выставки видят симбиоз классического изобразительного искусства и современных технологий, а техника средневековых мастеров переплетается с элементами современного искусства и инновационными решениями XXI века. Также здесь можно посмотреть на красоту исторического Петербурга, увидеть мегаполис нового тысячелетия, каким становится город на Неве, и заглянуть в его будущее.
К слову, специальным гостем в официальной церемонии открытия выставки стала итальянская актриса Орнелла Мути. Она прилетела в Петербург специально на это мероприятие. Артистка и художник давно дружат, и на этот раз Орнелла получила в подарок свой портрет на фоне белого цветка.
На открытии был и народный артист РСФСР Михаил Боярский. Он спел свою знаменитую песню про мушкетеров, добавив в припев имя Орнеллы Мути.
Выставка Никаса Сафронова открыта в Петербурге до 22 сентября.