Александр Беглов посетил персональную выставку художника Никаса Сафронова

«Любовь к городу — это основа ленинградского-петербургского характера. Любовь к городу вела его жителей на величайшие подвиги в годы блокады. Она дала силы возродить город после войны. Любовь к родному городу побуждает творить добро, помогать ближним, заботиться о тех, кто нуждается в поддержке. Она позволяет петербуржцам сегодня создавать мегаполис XXI века — лучший город на земле. Людей, для которых любовь к Петербургу больше чем просто слова, очень много. Они живут не только в Северной столице. Петербург остаётся в сердце каждого, кто здесь побывал».