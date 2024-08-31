Принцесса Норвегии Марта Луиза вышла замуж за американского шамана

«Он заставил меня осознать, что на этой планете существует безусловная любовь. Те из вас, кто чувствует потребность меня покритиковать, придержите коней. Не ваше дело — выбирать за меня или меня судить. Я выбрала своего мужчину не для того, чтобы удовлетворить кого-то из вас или нормы и рамки, которые вы определили для меня в своей голове», — написала принцесса.