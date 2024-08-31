СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии

В Северной Осетии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Изначально на борту находилось 15 человек, среди них было восемь парашютистов, которые десантировались во время полета. После этого самолет резко начал набирать высоту. По сообщениям СМИ, действия пилота объяснялись тем, что на борту находились две девочки, больные коклюшем. Якобы это может помочь в лечении этого заболевания. Подробности — в материале «Газеты.Ru».