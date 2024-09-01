Природа отдыхает: волжский даб, пустынный рок и и владимирский Ренессанс

В последний месяц лета можно было порадовать слух и малознакомой классикой, и вариациями древних песнопений народов мира, от волжских просторов до пучин Атлантики. Не подкачали и мастера «тяжелых» жанров по обе стороны океана. «Известия» напоминают о самых интересных музыкальных альбомах августа, которые вы могли пропустить.
Группа из штата Огайо вот уже полтора десятилетия исследует не теряющие популярности у заокеанских рокеров глубины направления, именуемого критиками «дезерт», сиречь «пустынный» — вязкого, медленного, мрачного хард-рока в традициях ранних Black Sabbath, помноженных на калифорнийскую психоделию 60-х и монотонные басовые партии отцов-основателей стиля, команды Kyuss из Палм-Дезерт (откуда, собственно, и название).
Слушайте Quintessence — Valley of the Sun на Яндекс Музыке.
Взявшие имя в честь легендарного вестерна 1942 года уроженцы Цинциннати, впрочем, и впрямь смотрят куда-то в сторону аризонской пустыни — в их тягучих пост-блюзовых композициях словно веет горячий ветер забытых Богом и человеком пространств. Этот альбом, пятый по счету, записан в составе трио (оригинально команда состояла из четырех музыкантов). Именно такой спартанский подход и дал, пожалуй, лучший результат за историю коллектива. Идеальная музыка для озвучки какого-нибудь постапокалиптического сериала — жаль, что продюсеры НВО и прочих ответственных организаций обычно слушают совершенно других исполнителей.
Московские энтузиасты амбиент-фолка с загадочным названием (слово Bjarla — придуманное ими производное от исландского bjarmi («сияние, луч») продолжают свой эпический поход по закоулкам мирового подсознательного. На сей раз они избрали темой фарерский миф о Копаконан, женщине-тюлене (фото памятника водоплавающей даме на о. Кальсой с заретушированными ради приличия анатомическими подробностями украшает обложку альбома).
Слушайте Kopakonan — Bjarla на Яндекс Музыке.
Как поясняют сами создатели, в этих семи композициях «воспеваются сила и мощь морей, тема дороги-колесницы жизни, русско-норвежские морские и торговые взаимоотношения, светлая грусть по ушедшим товарищам, а также старый добрый скандинавский ритуал-фолк». Собственно говоря, добавить к этому точному и емкому определению нечего.
Отечественная “металлическая” сцена последние годы переживает явный ренессанс — после почти двух десятилетий засилья подогнанного под FM-формат “русского рока” (благодарить за это, видимо, надо доступность широкополосного интернета, позволившего слушателю делать выбор без помощи программных директоров радиостанций). Вот и красноярский коллектив с несколько дезориентирующим названием I"m Fine вернулся со вторым альбомом спустя почти 12 лет молчания.
Слушайте Год без Лета — I'm Fine. на Яндекс Музыке.
«Год без лета» — русскоязычная версия одноименного альбома, вышедшего еще весной на английском. Как определяет свое творение лидер группы Андрей Арефьев, это «альбом про апокалипсис в XIX веке». Концептуальный прогрессив-метал на тему 1816 года, вошедшего из-за природных катаклизмов в историю под таким названием — и подарившего человечеству, кроме прочего, «Франкенштейна» Мэри Шелли и «Вампира» Джона Полидори.
В незабываемом советском мультфильме про волшебное кольцо, поход “до городу Парижу” и машину с “карасиновым двигателем” царь-батюшка наставлял непутевую наследницу: “Маримьяна! Не страмись перед державами!” В случае с фольклористкой из Перми Маримьяной Сухановой ни о каком международном позоре речи быть не может — ее безупречные дабовые вариации на тему народных песен Поволжья займут почетное место в коллекции любого поклонника и этнической, и электронной, и, естественно, реггей-музыки.
Слушайте Волжский даб — Маримьяна на Яндекс Музыке.
Нельзя сказать, что идея соединить этнические напевы с тягучим ямайским ритмом так уж нова, но, как ни странно, почти каждое ее воплощение принимается слушателями на ура. То ли дело в общей социокультурной ориентации такого рода аудитории, то ли в волшебном действии акцента на слабую долю — Джа одному и известно. Впрочем, то, что получилось у Маримьяны, пожалуй, можно смело ставить вровень с лучшими образцами этно-электроники вроде Наташи Атлас или Transglobal Underground.
Аутентичной старинной музыки, как известно, много не бывает — это хорошо знают и на фирме «Мелодия», регулярно выпускающей записи такого рода еще с советских времен. В этом альбоме собраны сочинения европейских композиторов эпохи Возрождения, переложенные для ренессансной гитары и клавесина. Партию гитары исполняет Дмитрий Черевко, а партию клавесина — Анна Недоспасова. Многие пьесы были специально адаптированы Дмитрием Черевко для этого уникального дуэта, записанного во Владимире в прошлом году и выпущенного сейчас.
Слушайте Nature animé — Дмитрий Черевко на Яндекс Музыке.
На Nature animé собрана исключительно светская музыка эпохи — под которую танцевали, флиртовали и вкушали изысканные яства знатные сеньоры (хотя, возможно, и просвещенные купцы). Его концепция построена как антоним к «натюрморту» — это подчеркивает, что музыка, созданная 500 лет назад, звучит сегодня живо и актуально в исполнении талантливых музыкантов. В альбом вошли сочинения ведущих национальных школ Ренессанса — Испании, Италии, Франции, Фландрии и Англии, как известных мастеров, так и анонимных авторов.