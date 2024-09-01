Природа отдыхает: волжский даб, пустынный рок и и владимирский Ренессанс

Нельзя сказать, что идея соединить этнические напевы с тягучим ямайским ритмом так уж нова, но, как ни странно, почти каждое ее воплощение принимается слушателями на ура. То ли дело в общей социокультурной ориентации такого рода аудитории, то ли в волшебном действии акцента на слабую долю — Джа одному и известно. Впрочем, то, что получилось у Маримьяны, пожалуй, можно смело ставить вровень с лучшими образцами этно-электроники вроде Наташи Атлас или Transglobal Underground.