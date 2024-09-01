От «Улыбки» станет всем светлей: меланхолия The Smile и пульс Брайана Ферри

В умиротворенной медленной Foreign Spies голос Йорка выводит меланхоличную мелодию под тягучие электронные аккорды, а в Zero Sum его голос летает на фоне стремительного ритма и жалящих гитарных пассажей. И тот и другой номер вполне могли бы появиться на последних радиохедовских альбомах — и смотрелись бы там вполне органично. Так что, судя по всему, и во второй своей полноформатной работе The Smile не планируют уходить от истоков, а экспериментируют исключительно в рамках ранее найденного стиля. Но, может, это и неплохо?