От «Улыбки» станет всем светлей: меланхолия The Smile и пульс Брайана Ферри

Группа участников Radiohead Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile на всех парах движется к выпуску нового альбома. В начале августа была опубликована песня Don’t Get Me Started, а под конец месяца музыканты разродились двойным синглом, включающим совершенно разноплановые композиции.