От «Улыбки» станет всем светлей: меланхолия The Smile и пульс Брайана Ферри

Burito обращается к поп-хитам прошлого, Брайан Ферри возвращается к творчеству благодаря девушке, а Том Йорк ностальгирует по Radiohead. Мертвый сезон заканчивается, а с ним остается позади и дефицит ярких звездных релизов. На этой неделе вышел как минимум один громкий альбом — авторства Ника Кейва, и ему мы посвятили отдельный материал. Теперь же «Известия» расскажут о других новинках, заслуживающих внимания в неменьшей степени.
Группа участников Radiohead Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile на всех парах движется к выпуску нового альбома. В начале августа была опубликована песня Don’t Get Me Started, а под конец месяца музыканты разродились двойным синглом, включающим совершенно разноплановые композиции.
В умиротворенной медленной Foreign Spies голос Йорка выводит меланхоличную мелодию под тягучие электронные аккорды, а в Zero Sum его голос летает на фоне стремительного ритма и жалящих гитарных пассажей. И тот и другой номер вполне могли бы появиться на последних радиохедовских альбомах — и смотрелись бы там вполне органично. Так что, судя по всему, и во второй своей полноформатной работе The Smile не планируют уходить от истоков, а экспериментируют исключительно в рамках ранее найденного стиля. Но, может, это и неплохо?
Рок-легенда, основатель и лидер группы Roxy Music Брайан Ферри вернулся к творчеству после десятилетней паузы. Импульсом стало сотрудничество над аудиокнигой с писательницей и художницей Амелией Барратт, а музыкальным «фундаментом» — демо Трента Резнора и Аттикуса Росса из Nine Inch Nails, которое Ферри уже довел до ума. Получилось мрачновато, но драйвово и современно, даром что главному автору и исполнителю в следующем году стукнет 80.
Насыщенный «темный» бит на фоне упругого гитарного рифа оттеняет вокал Брайана, который даже не поет, а скорее напевает-наговаривает текст. Здесь можно было бы порассуждать о неизбежности возрастных изменений голоса, но, кажется, даже их певец смог обратить себе на пользу: получилось гипнотизирующее шаманское камлание. И оно цепляет не хуже любых рулад.
https://www.youtube.com/watch?v=TnGTTOJvAz4.
Вместо уже привычной ежемесячной порции из трех треков Burito внезапно выпустил целый альбом каверов. Большинство песен спеты вместе с авторами: «Зурбаган 2.0» — с Владимиром Пресняковым, «Ты знаешь» — с Елкой, «Когда ты скажешь “прощай” — с группой Rondo…
Кстати, в подборке не только ретрохиты, но и недавний коллаб с «Пикником» — «Вопросы». Однако он ничуть не теряется в компании номеров, проверенных временем. И в целом, несмотря на кажущуюся пестроту исходного материала, пластинка оставляет ощущение редкой стилевой цельности. Burito умеет делать модный звук, и в его руках даже композиции, созданные десятилетия назад, звучат современно, не теряя при этом органичности. А выразительный баритон Бурнашева добавляет шарма и свежести знакомым мелодиям.
Вот уж за кем в плане продуктивности не угнаться даже молодым, так это за Леонидом Федоровым из «АукцЫона». Всего пару месяцев назад он выпустил альбом «Мир», а теперь у него готов новый лонгплей. За основу была взята абсурдистская поэзия Александра Дельфинова, а компанию в студии Федорову составил мультиинструменталист, основатель группы «Крузенштерн и пароход» Игорь Крутоголов.
Вероятно, ему-то и надо быть признательным за разнообразные аранжировочные решения, среди которых нашлось место и экспериментальной электронике, и оркестровым струнным, и много чему еще. И всё равно над всем этим галлюциногенным изобилием возвышается индивидуальность Федорова, который даже в самых необычных звуковых «одежках» по-прежнему узнаваем, неповторим.
В этом году отмечается 90 лет со дня рождения Альфреда Шнитке. Но с творчеством выдающегося композитора связан и еще один юбилей: 50 лет с момента премьеры его Первой симфонии в городе Горьком (сегодня — Нижний Новгород). Тогда, в первой половине 1970-х, у Шнитке была репутация «полуподпольного» автора. Он зарабатывал музыкой для кино и имел успех в этом качестве, но его «серьезное» творчество, слишком несоветское по духу, до широкой публики старались не допускать.
В 1972-м Альфред Гарриевич окончил свою Первую симфонию, однако московские и петербургские залы под разными предлогами отказались от ее исполнения. В итоге это удалось сделать только в 1974-м в Горьком. Концерт, которым дирижировал Геннадий Рождественский, вызвал невероятный ажиотаж и оказался во многом поворотным для всей истории отечественной музыки.
И вот теперь, спустя полвека, в рамках фестиваля «Шостакович. Мейерхольд. Шнитке» в Нижегородском театре оперы и балета тот вечер решили реконструировать, дополнив опус Шнитке 45-й «Прощальной» симфонией Гайдна, как оно и было тогда. Вдобавок маэстро Федор Леднев во главе Российского национального молодежного симфонического оркестра вернулся к авторскому варианту финала симфонии Шнитке.
https://vk.com/video/@operann?z=video-173266021_456240105%2Fclub173266021.
Наш плейлист открывается среднетемповым танцевальным треком Satin Jackets и Тайлера Манна, своего рода прощанием с летним настроением. Следом прозвучит дуэт Елки и Burito, а на смену ему придет мрачный грязный рок Ким Гордон. Экспериментальную линию продолжит песня Леонида Федорова из нового альбома. И под занавес — умиротворяющая композиция The Smile.
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