Добрые очень: передаче «Спокойной ночи, малыши!» — 60 лет

— В эфире если что-то не так — всё смешно! И нельзя прервать съемку, потому что это не то, что сейчас, — стоп и начали с этого же места дальше. Но Наташа Державина же хулиганка. Смотрю, она мне пятку чуть-чуть щекочет под столом. Закончилась съемка, выходим со студии. Вдруг она мне говорит: «А пятку-то посмотри!» Похулиганила она с моей пяткой (смеется). Ладно с моей пяткой, я стерла. А дяде Володе Ухину-то! Он купил новые, самые модные ботинки с белой манкой. А она ему написала слово фломастером. Я не буду говорить какое. А фломастер-то не стирается. Ему пришлось всё это замазывать. С ней было так весело! — вспоминает телеведущая Татьяна Судец, она же тетя Таня.