Добрые очень: передаче «Спокойной ночи, малыши!» — 60 лет

1 сентября 2024 года исполняется 60 лет со дня первого выхода в эфир легендарной детской программы «Спокойной ночи, малыши!» — сегодня одной из старейших на российском телевидении. Самые первые ее зрители уже пенсионеры. Но спустя многие годы Хрюша, Филя, Степашка и Каркуша по-прежнему укладывают спать детей из разных семей по всей России. О том, как снимают программу и кто остается за кадром, — в материале «Известий».
В большой яркой телевизионной студии со столом, как у ведущих новостей, вот-вот начнутся съемки очередного выпуска «Спокойной ночи, малыши!». «Я звезда!» — объясняет что-то Каркуша Хрюше за несколько минут до мотора в окружении камер. В этот момент прерывает голос из аппаратной: «Каркуша, второй лист сценария открой, пожалуйста».
У кукол даже свой большой гардероб. За кадром всё по-взрослому, чтобы вечером ни одному ребенку и в голову не пришло, что герои сидят на руках у актеров, затаившихся в яме под столом. Сегодня дети по-прежнему засыпают с культовой передачей. Но, пожалуй, нет в России и такого взрослого, который бы не угадал ее позывной — вечерний звук колокольчика, нотами ностальгии уносящий в детство, когда в каждом доме время будто замирало и все его обитатели усаживались у телевизоров.
— Каждый вечер я ждал этого момента! Но у нас тогда просто другое время было. Когда я родился, был Советский Союз. И программа «Спокойной ночи, малыши!» каждый день была маленьким праздником, — вспоминает актер и ведущий программы Михаил Пореченков, которого сегодняшние юные зрители знают, как дядю Мишу.
«Спокойной ночи, малыши!» — одна старейших передач на отечественном телевидении. Началось с того, что главред редакции программ для детей и юношества Валентина Федотова, побывав в ГДР и увидев мультсериал с песочным человечком, решила создать вечернюю программу для малышей и в СССР. Премьера состоялась 1 сентября 1964 года. А первыми куклами были Буратино и зайчик Тёпа. Последний сейчас до сих пор живет у режиссера-постановщика Екатерины Образцовой — внучки Сергея Образцова.
— Тёпе столько же лет, сколько и передаче, — 60. Играла его моя мама — заслуженная артистка РСФСР Наталья Сергеевна Образцова. Я помню этот день: я была маленькой девочкой, мама пришла домой и говорит: «Катя, а на телевидении будет новая передача, сегодня утвердили “Спокойной ночи, малыши!” Как это всё было: моя бедная мама сидела под столом, на столе работал Тёпа, а за столом Валя Леонтьева, — показывает черно-белые фотографии Екатерина Образцова.
Любимая многими поколениями четверка героев сформировалась позже. Сначала в 1968 году родился Филя. Его прототипом стал пес Бравни, найденный на кукольном складе. В 1971-м появился поросенок Хрюша, которому подарила голос артистка Театра Образцова Наталья Державина, — такая же озорная и хулиганистая.
— В эфире если что-то не так — всё смешно! И нельзя прервать съемку, потому что это не то, что сейчас, — стоп и начали с этого же места дальше. Но Наташа Державина же хулиганка. Смотрю, она мне пятку чуть-чуть щекочет под столом. Закончилась съемка, выходим со студии. Вдруг она мне говорит: «А пятку-то посмотри!» Похулиганила она с моей пяткой (смеется). Ладно с моей пяткой, я стерла. А дяде Володе Ухину-то! Он купил новые, самые модные ботинки с белой манкой. А она ему написала слово фломастером. Я не буду говорить какое. А фломастер-то не стирается. Ему пришлось всё это замазывать. С ней было так весело! — вспоминает телеведущая Татьяна Судец, она же тетя Таня.
Без Хрюши представить «Спокойной ночи, малыши!» невозможно. Но героя, который так полюбился детям, едва не убрали из передачи.
— Мне говорят: «Новый генеральный директор запрещает Хрюшу», — вспоминает Ангелина Вовк, тетя Лина. — «Ну как это? Хрюша воспитывает наших детей! Нельзя! Надо снять!» Я тогда помчалась к председателю Гостелерадио Леониду Кравченко, говорю: «Леонид Петрович, ну как это так? Хрюшу забирают — самого главного героя, которого любят все дети!» Он говорит: «Кто это забирает?» Я говорю: «Позвоните Аксенову, он вам скажет». Он позвонил, говорит: «Ты что, не видишь, что дети без Хрюши нашу передачу просто смотреть не будут». В общем, Хрюшу мы восстановили благодаря Леониду Кравченко.
Покорил хулиган не только взрослых. Однажды Хрюше поручили поздравить с днем рождения президента России Бориса Ельцина.
— Было начало девяностых, когда мы и зарплаты не получали, и проблемы были какие-то. И вдруг приходят дяди в костюмах, дают листок бумаги: «Читайте! Надо сегодня записать, поздравить Ельцина с днем рождения». И там было написано, что Хрюша наливает, подмаргивает, падает в салат. Все понимали, что это снять невозможно. Ну как он может наливать, разливать, чокаться, подморгнуть? У Хрюши вместо глаз были пуговицы. А Державина говорит: «Я всё поняла. Мы всё сделаем!» Когда нужно было подморгнуть, Хрюша выпил и икнул, и все эти дяди солидные просто упали, — вспоминает художник-постановщик Александр Саушин.
Поросенка Наталья Державина озвучивала 30 лет. После ее ухода новый голос найти было непросто. Утвердили после сложных кастингов Оксану Чабанюк, которая приняла осиротевшего Хрюшу.
— Мы прошли с ним три тура. Когда его увидела, у меня возник такой трепет! Это персонаж из детства. Вот так мы с ним с 2002 года, — говорит актриса.
— Да! — тут же восклицает в ответ Хрюша и чмокает свою хозяйку.
Его противоположность — заяц Степашка — родился в 1974-м, его по сей день озвучивает актриса Наталья Голубенцева. А спустя восемь лет в компании появилась модница и умница Каркуша, которая сейчас сидит на руке актрисы Ирины Ланкиной.
— Это было семейной традицией — как только начиналась программа «Спокойной ночи, малыши!», сразу всё переключалось, никакие фильмы не смотрелись, садились перед телевизором родители, мы с братом и смотрели, а после ложились спать. Так я провела всё свое детство. Я даже не представляла и не мечтала, что буду здесь работать, — рассказала Ирина Ланкина.
Работают в передаче «Спокойной ночи, малыши!» люди, действительно преданные делу, — десятилетиями и несмотря на вызовы, с которыми им приходилось сталкиваться на протяжении ее истории. В 1990-х программа была на грани закрытия. Выручил писатель Эдуард Успенский.
— Когда пытались закрыть, он собрал пресс-конференцию, где сказал, что невозможно обойтись без этой передачи, потому что она единственная, которая позволяет нам, когда дети ее смотрят, заниматься своими делами. В конце был призыв: «Дедушки и бабушки, на баррикады!» Эта фраза всех так напугала, что ровно через сутки передача снова была в эфире, — рассказал Александр Митрошенков, президент компании «Спокойной ночи, малыши!».
Сегодня у программы просторная комфортная студия. Появилось и утреннее шоу. Планируются даже съемки фильма о приключениях Хрюши и Степашки. Но есть вещи неизменные — спустя многие десятилетия передача продолжает говорить с детьми на актуальные темы, показывать мультфильмы, а еще — добрую традицию приглашать в компанию к героям ведущих. Сегодня это Оксана Федорова, Анна Михалкова, Сергей Безруков, или правильнее дядя Сережа.
— «Спокойной ночи, малыши!» — это мое детство, безусловно. Мне захотелось сделать подарок и своим детям. Стать ведущим этой программы, как нырнуть в свое детство, увидеть любимых персонажей, и таким образом попасть в детство к своим детям, которые включают «Спокойной ночи, малыши!», а там еще и папа, дядя Сережа, — сказал народный артист РФ Сергей Безруков.
Всё так же неизменны и финальные аккорды — колыбельная «Спят усталые игрушки» композитора Аркадия Островского и поэтессы Зои Петровой.