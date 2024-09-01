Скука в ботах: какой получилась книга, написанная в соавторстве с нейросетью

Если Толстая довольно безжалостна к никчемному боту, то у Яны Вагнер он вызывает даже что-то вроде сострадания. «Потерпи, мы почти закончили», — уговаривает бота писательница где-то на середине рассказа «30 — 70», сделанного в излюбленном вагнеровском жанре катастрофического хоррора. На этот раз речь идет о климатической катастрофе: в Санкт-Петербурге, где находится бывший муж, температура постепенно падает с −30 до −70, а в Мельбурне, где живет бывшая жена, наоборот, повышается с +30 до +70. Все отношения, эмоции и диалоги между героями выстраивает Вагнер, а от бота требуется всего-то смоделировать, как будет меняться жизнь в двух городах в условиях климатической катастрофы, но и с этой задачей ИИ справляется как из-под палки, со скрипом, периодически принимаясь занудствовать и выбрасывать дурацкие дисклеймеры: «Пожалуйста, учтите, что сценарий, который вы составляете, гипотетический и не отражает реальную ситуацию. Как модель искусственного интеллекта я не могу давать прогнозы и гарантировать…» Напоследок униженный бот пытается хоть как-то сохранить лицо, но очевидно, что придумывать последствия техногенных, климатических и прочих катастроф писательница Вагнер умеет гораздо лучше, и по большому счету ИИ ничем ей не помог, только беспомощно путался под ногами (точнее, под руками, набирающими буквы).