В Перми остановили поиск пропавшей 14-летней девочки в чёрной кофте

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми 30 августа остановили поиски 17-летнего юноши, который в конце июля ушёл из общежития на улице Рабоче-Крестьянской и таинственным образом исчез. Нашёлся молодой человек так же внезапно, как и пропал.