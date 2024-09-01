В Перми остановили поиск пропавшей 14-летней девочки в чёрной кофте

Поиск 14-летней девочки в чёрной кофте и синих джинсах, которая вышла из дома и бесследно пропала в Перми 31 августа, остановлен в ночь на 1 сентября, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
«Найдена! Жива! “- говорится в сообщении поисковиков.
Жителей просят снять репосты.
О том, где и при каких обстоятельствах удалось найти девочку и вернуть её домой, волонтёры не сообщают.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми 30 августа остановили поиски 17-летнего юноши, который в конце июля ушёл из общежития на улице Рабоче-Крестьянской и таинственным образом исчез. Нашёлся молодой человек так же внезапно, как и пропал.
Напомним, в Пермском крае по-прежнему ищут 16-летнюю Оксану Распопову. 30 августа рыжеволосая девушка в толстовке вышла из дома на улице Центральной в небольшом посёлке Мысе Чусовского округа и перестала выходить на связь.