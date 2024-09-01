День знаний: Чему научат в школе в новом учебном году

Новый предмет включает в себя элементы курса ОБЖ и модули, связанные с основами начальной военной подготовки. Здесь ребятам расскажут о том, как оказывать первую медицинскую помощь, как отличать фейковую информацию от реальной и о многом другом. Предполагается, что стать учителями по этому предмет смогут и участники специальной военной операции. Но перед тем, как вести уроки, им обязательно нужно будет пройти профподготовку, где их познакомят с основами педагогики и психологии.