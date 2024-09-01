День знаний: Чему научат в школе в новом учебном году

Сегодня День знаний… без уроков. Воскресенье. Календарь на день продлил школьниками и учителям лето. Но уже 2 сентября 18,5 миллиона школьников сядут за парты, причем около 2 миллионов — впервые. Кто-то из них пойдет в совсем новые, только что построенные школы — их по всей России 132.
Что ждет учеников и педагогов в новом учебном году?
Совершенной новую линейку учебников истории для 5−9 классов представил накануне учебного года министр просвещения Сергей Кравцов. С сентября начинается их апробация в школах нескольких регионов, после будут внесены уточнения. Уже в декабре планируется включить их федеральный перечень учебников, чтобы с 1 сентября 2025 года все дети смогли начать по ним учиться. Над учебниками работал огромный коллектив авторов, в том числе помощник президента, глава Российского исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
В учебниках — совершенно иной концептуальный подход: исторические события в мире и в России синхронизированы, детям будет понятно, какие события всемирной и отечественной истории происходили в один период времени. Основная идея нового подхода — показать нашу страну как важную часть большого многополярного мира.
С 1 сентября во всех школах России возобновятся уроки труда. Новый старый предмет будет называться «Труд (технология)». Программа состоит из пяти обязательных модулей и трех — по выбору. Обязательные — «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3D-моделирование». Модули по выбору будут зависеть от возможностей конкретной школы. При желании дети смогут изучать даже «Животноводство» или "Растениеводство. В школы вернутся уже почти везде позабытые слесарное дело, кройка, шитье, кулинария и пр.
В начальной школе новому предмету будет отведено 135 часов: по 34 часа в год в каждом классе — с первого по четвертый. На уроках в «началке» будут работать с бумагой и картоном, тканями, с природным материалом, пластиком, поролоном, фольгой.
С 5-го по 9-й класс «трудиться» дети будут больше — рекомендовано 272 учебных часа. При этом в 5, 6, 7 классах — по 2 часа в неделю, в 8 и 9 классах −1 час.
На смену предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» придет предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В соответствии с новым наименованием изменится и название должности преподавателя этой дисциплины.
Новый предмет включает в себя элементы курса ОБЖ и модули, связанные с основами начальной военной подготовки. Здесь ребятам расскажут о том, как оказывать первую медицинскую помощь, как отличать фейковую информацию от реальной и о многом другом. Предполагается, что стать учителями по этому предмет смогут и участники специальной военной операции. Но перед тем, как вести уроки, им обязательно нужно будет пройти профподготовку, где их познакомят с основами педагогики и психологии.
При этом, по мнению экспертов, преподавать этот предмет по совместительству нельзя — нужно отдельно готовить педагогов.
В школьной программе появится внеурочный курс «Семьеведение». Занятия по теме будут проходить раз в неделю, возможно, во время понедельничных «Разговоров о важном».
Курс начнется с 5 класса и рассчитан на 34 академических часа.
С детьми поговорят о том, как и для чего создается семья, об истории семьи, об отношениях между родственниками, о том, как вести домашнего хозяйства, о семейном уюте и атмосфере дома. Узнают дети и об основах семейного законодательства.
Обещают, что уроки будут проходит в форме простой доверительной беседы, без контрольных работ и оценок.
Меньше контрольных и больше спорта
С этого года контрольные работы, не считая ВПР, должны занимать не более 10 процентов учебного времени. Если выяснится, что школа вышла за рамки — будут разбираться, так как это отныне считается серьезным нарушением.
И если ранее до 40 процентов разных оценочных мероприятий «спускались» в школы из муниципалитетов, то с нового учебного года проведение работ запрещено, а региональные контрольные должны в обязательном порядке согласовываться с Рособрнадзором.
Будет расширен предмет «Физическая культура». В него добавлены 12 новых модулей по отдельным видам спорта — дзюдо, гольф, биатлон, городошный спорт, скалолазание, хоккей на траве, ушу, бокс, киокусинкай и другие. В отдельный модуль выделен компьютерный спорт.
С нового учебного года вступают в силу поправки к Закону об образовании: школьникам запрещено пользоваться мобильными телефонами в учебное время, даже в образовательных целях. Интерактивные доски, девайсы для людей с ограниченными возможностями здоровья, школьные компьютеры, ноутбуки и телевизоры — это можно. Смартфон — нет.
Исключение — экстренные случаи, когда есть опасность для жизни и здоровья школьников или учителей. При этом во внеурочное время — на переменах или в столовой — «зависать» в гаджетах не запрещено.
Норма эта — не только забота о школьниках и их здоровье (маленький экран, мелкие буквы, опущенные плечи — вред зрению и осанке), но и о педагогах. Зачастую мобильник становится «соучастником» не всегда добрых розыгрышей, и учитель — объектом насмешек и даже буллинга.