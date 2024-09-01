Врач Гаптыкаева назвала одну из причин лишнего веса

Во-первых, говорит она, необходимо убедиться, что симптомы указывают именно на нехватку железа. Для диагностики врачи используют множество показателей, включая уровень ферритина и трансферрина в крови, а также общий анализ крови. Во-вторых, по словам Сережиной, прием препарата может быть излишним — иногда достаточно лишь скорректировать диету и включить в нее больше продуктов, богатых железом и витаминами, в особенности B9 и В12. Кроме того, необходимо достаточное количество животного белка: основной источник железа — это мясо, особенно говядина и печень. По этой причине, отмечает врач, особенно внимательным нужно быть веганам и вегетарианцам: растительные продукты содержат железо в меньших количествах и в менее усвояемой форме. Лучше всего усваиваются хелатные и липосомальные формы железа, которые связаны с аминокислотами и белками.