В России изменился порядок расчета выплат за сверхурочную работу

Теперь труд сверх установленного времени будет оплачиваться с учетом размера полной зарплаты со стимулирующими и компенсационными выплатами. До этого работодатель при расчете оплаты сверхурочной работы опирался только на тарифную часть зарплаты, игнорируя различные надбавки и премии.