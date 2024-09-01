В России изменился порядок расчета выплат за сверхурочную работу

В воскресенье, 1 сентября, в России вступил в силу закон о внесении изменений в статью 152 Трудового кодекса РФ, который ввел новый порядок расчета оплаты за сверхурочную работу.
Теперь труд сверх установленного времени будет оплачиваться с учетом размера полной зарплаты со стимулирующими и компенсационными выплатами. До этого работодатель при расчете оплаты сверхурочной работы опирался только на тарифную часть зарплаты, игнорируя различные надбавки и премии.
С сегодняшнего дня первые два часа сверхурочной работы будут оплачиваться в полуторном размере, а последующие часы — в двойном. Помимо этого, у сотрудника все еще остается право взять дополнительный отгул.
Согласно поправкам в Трудовой кодекс РФ, точный размер оплаты такой работы может быть определен коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором.
Как ранее отмечали эксперты «РГ», новый закон позволит увеличить размер сверхурочных в разы.