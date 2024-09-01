Вместо булки — прогулка! Как я избавлялась от привычки постоянно перекусывать и что из этого вышло

— С утра съели йогурт на бегу и запили кофе с молоком? Чувства сытости не будет, а от сахара и молочки произойдет выброс инсулина в кровь. Результат — вы снова хотите есть, причем еще сильнее. Пытаясь перебить чувство голода, таскаете в офисе печенье. В обед пытаетесь оправдаться перед собой и выбираете, например, легкий суп, котлету на пару с овощами. Решив, что достаточно диетически поели, балуете себя пирожным и кофе с молоком и через пару часов опять ощущаете, что под ложечкой сосет. И снова перекусываете чем-то неполезным! За день организм наголодался так, что перед сном дома набрасываетесь на все, что найдете в холодильнике, а то и пиццу закажете.