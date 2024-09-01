Бах и джаз на Неве. В Царском селе прошел Петровский оперный бал

Вечер открылся красной дорожкой и полонезом дебютантов оперного бала. Свою ноту внес петербургский ливень, который буквально стеной пролился с мрачных небес. Но он не повлиял на строгий дресс-код, который принято соблюдать на всех балах: для дам — неизменные платья в пол, для господ — костюм и бабочка.
Софиты, зеркала, золотая резьба на стенах и парящая над всем богиня победы Ника на расписном плафоне — самые роскошные балы всегда проходили в Царском селе. Кстати, Петровские ассамблеи XVIII века были весьма демократичны. На них гости могли свободно общаться с царем. А на Петровском оперном балу XXI века все приглашенные прогуливались по залам великолепного Екатерининского дворца и делали селфи в легендарной Янтарной комнате. В другие дни даже для экскурсионных групп это невозможно — любая съемка в Янтарной комнате запрещена.
Вечер вели мисс Вселенная Оксана Федорова и художественный руководитель «Сириуса» — фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай. Играл оркестр «Северная симфония» под водительством итальянского дирижера Фабио Мастранджело, который, к слову, гордится тем, что уже 23 года живет в России.
«Я очень рад возможности быть здесь, — поприветствовал собравшихся худрук и генеральный директор Мариинского театра и генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев. — Накануне 1 сентября мы все в школьных хлопотах. В три часа дня я был еще в Москве. И извиняюсь, что одет не по форме. Желаю всем жить долго-долго в этом неспокойном мире. Желаю, дорогой Ханс, работать успешно. Мы все знаем, что Бах, Чайковский и Мусоргский — друзья всего мира».
Считается, что ассамблеи Петра I затмевали европейские балы. А по задумке устроителя Ханса-Йоахима Фрая Петровский оперный бал должен отличаться от Венских балов, на которых преимущественно танцуют. В Царском селе иной формат — большая часть программы отдана концерту — известным оперным ариям, вальсам, мелодиям барокко. А у ведущих своя миссия — рассказывать публике об истории балов и музыке, которая звучит.
Пьесу Рахманинова «Вокализ» исполнил Квинтет Игоря Бутмана. Сопрано Мариинского театра Ольга Маслова спела арию из оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». А тенор Дмитрий Корчак — знаменитую арию «Сердце красавиц склонно к измене» из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди. Петербургский камерный хор «Фестино» спел, а капелла «Времена года» Чайковского.
Мелодией из фильма «Список Шиндлера» — на скрипке солировал Павел Милюков — почтили память всех ленинградцев, переживших блокаду. Также минутой молчания почтили память воинов, погибших на СВО.
В течение 11 лет Иоганн Штраус давал концерты в соседнем с Царским селом Павловске. Об этом факте тоже упомянули. Первый концерт прошел в 1856 году: тогда «Санкт-Петербургские ведомости» сообщали, что в тот вечер «народу в Павловске была бездна», а «каждая сыгранная им пьеса возбуждала истинную бурю». После окончания концертов композитора буквально несли на руках до самой квартиры. «По-настоящему жить можно только в России», — в конце жизни вспоминал о том успехе Штраус.
Под вальс короля всех балов Иоганна Штрауса вышли дебютанты — лучших выбрали со всей России, а работали с ними преподаватели танцевальных школ Санкт-Петербурга. На подготовку у них было немного времени — всего три недели. Большинство ребят участвовали в таком балу впервые.
Директор частного Московского музея просвещения Вадим Вольфсон привез на бал недавнее приобретение, которым очень гордится, — золотистый цилиндр, в котором Петр Чайковский был на премьере «Евгения Онегина» в Большом театре в 1881 году. Впоследствии композитор преподнес его вместе с автографом в качестве подарка ученику — виолончелисту Анатолию Брандукову. В музейных коллекциях цилиндр никогда не был, только в частных руках.
Тем временем гостей ждал красивый финал. Ханс Йоахим-Фрай пригласил всех на паркет — танцевать. Квинтет Игоря Бутмана до полуночи играл джазовое попурри из мировых эстрадных хитов — в вихре музыки смешались сальса, I feel good Джеймса Брауна и знаменитый твист 60-х «Черный кот».
Петровский оперный бал открывает музыкальный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка», который в этом году пройдет не только в Санкт-Петербурге, но и в Туле, Владивостоке. Всего более 40 концертов с участием мировых звезд. Начнут 1 сентября с бесплатного концерта в Павловске. А завершится фестиваль 6 ноября.