Бах и джаз на Неве. В Царском селе прошел Петровский оперный бал

В течение 11 лет Иоганн Штраус давал концерты в соседнем с Царским селом Павловске. Об этом факте тоже упомянули. Первый концерт прошел в 1856 году: тогда «Санкт-Петербургские ведомости» сообщали, что в тот вечер «народу в Павловске была бездна», а «каждая сыгранная им пьеса возбуждала истинную бурю». После окончания концертов композитора буквально несли на руках до самой квартиры. «По-настоящему жить можно только в России», — в конце жизни вспоминал о том успехе Штраус.