Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 1 сентября 2024

Что касается остальных районов региона, то некоторым повезло меньше — обещают грозы и кратковременные дожди. Но в большей части Иркутской области прогнозируют переменную облачность и +21…+26. Ветер преобладать будет юго-восточный, с переходом в северных районах на северо-западный с порывами до 14 м/с. Вот, что обещает погода в Иркутске 1 сентября 2024 и регионе.