Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 1 сентября 2024

Первый день осени встречает жителей областного центра высокими температурами. Так, погода в Иркутске 1 сентября 2024 обещает жару до +26. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, осадков не предвидится, да и ветер будет дуть теплый.
— Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура +24…+26, — поделились в метеобюро.
Что касается остальных районов региона, то некоторым повезло меньше — обещают грозы и кратковременные дожди. Но в большей части Иркутской области прогнозируют переменную облачность и +21…+26. Ветер преобладать будет юго-восточный, с переходом в северных районах на северо-западный с порывами до 14 м/с. Вот, что обещает погода в Иркутске 1 сентября 2024 и регионе.