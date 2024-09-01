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Там солнце целует горизонт: яркие фото хабаровских закатов

Закат — это красота, которая завораживает, это момент, который заставляет задуматься о красоте мира и бесконечности времени.

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Солнце медленно опускается за горизонт, окрашивая небо в огненные оттенки. Оно будто горит — красным, оранжевым, фиолетовым, переливающимся, как расплавленное золото. Облака, словно огромные кисти, мажут по небу яркие мазки. Воздух становится прохладным, а ветер, словно шепот, нежно качает деревья. Вдали виднеются силуэты домов, словно темные пятна на ярком полотне.

Закат — это красота, которая завораживает, это момент, который заставляет задуматься о красоте мира и бесконечности времени. В нашем фоторепортаже предлагаем полюбоваться закатами над Хабаровском в разное время года.

экология