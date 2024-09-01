Макароны в стиральной машине, такие разные соседи и своя валюта: О чем вспоминают бывшие студенты о своей жизни в общежитиях Ростова

Пришлось узнать и о том, что мусорные пакеты, туалетная бумага, порошок, средства для мытья посуды, а также масло, специи и сода — это не то, что идет в комплекте с квадратными метрами. Все нужно покупать самому. Никогда не забуду первый день в общаге. Лег спать с открытым окном, как тут посреди ночи чувствую, как по телу бегут мурашки… А потом они побежали в обратном направлении. Так я и познакомился с тараканами.