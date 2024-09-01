Макароны в стиральной машине, такие разные соседи и своя валюта: О чем вспоминают бывшие студенты о своей жизни в общежитиях Ростова

О нем слагают легенды, сочиняют песни, снимают фильмы и сериалы. А многие частенько говорят, что именно там и было самое лучшее время в жизни. Речь о студенчестве. Так, о самых веселых моментах, связанных с жизнью в общежитии, ростовчане рассказали журналистам «КП-Ростов-на-Дону».
СВОЯ ВАЛЮТА.
— Помню, тогда мне было действительно тяжко, ведь в один момент лишаешься комфорта, к которому привык за 17 лет, — вспоминает теперь уже ростовчанин Сергей. — Нет ни здорового питания, вкусных ужинов и сытных завтраков от мамы, ни чистого белья в шкафу, которое, казалось, появлялось там само собой.
Пришлось узнать и о том, что мусорные пакеты, туалетная бумага, порошок, средства для мытья посуды, а также масло, специи и сода — это не то, что идет в комплекте с квадратными метрами. Все нужно покупать самому. Никогда не забуду первый день в общаге. Лег спать с открытым окном, как тут посреди ночи чувствую, как по телу бегут мурашки… А потом они побежали в обратном направлении. Так я и познакомился с тараканами.
Так, по мнению Сергея, самый ходовой валютой в дни его студенчества был алкоголь,
— Если на входе замечали в сумке бутылку, получал выговор. Если собираешь комбо — вылет из общаги. Но, как вы понимаете, там пили все. В среднем, за неделю 7−10 раз в комнату заходили незнакомые люди с вопросом: «Парни есть что выпить? Мы готовы купить». Именно таким образом бутылка дешевого коньяка за 300 рэ инвестировалась в 750−1000 рублей. И все соглашались на, так сказать, внутриобщажный дефицит.
ГЛАВНОЕ — ГОТОВ ЛИ ТЫ ДЕЛИТЬСЯ.
У Дмитрия свои воспоминания о студенчестве:
— В нашей общаге периодически выключили электричество. И в такие моменты происходили самые веселые истории. Например, в отсутствии частичной цивилизации мы подобно древним племенам становились мощным и единым организмом. Не важно, кто ты — филолог, физик, юрист или историк, главное — готов ли ты делится с народом запасами родительской провизии: у кого — колбаса заявлялась, у кого — банка варенья. Холодильники-то все-равно не работали, вот и устраивали круговорот калорий. А чего добру пропадать? С мира по нитке — голодную студенту «шведский стол», но с элементами кардио, ведь лифты тоже не работали.
А ночью в ход шли свечи.
— Помню ситуацию, когда все запасы оказались сожжены и пришлось подниматься со второго этажа на седьмой. Там в 705-й комнате жил Васька, сын сельского священника. В отдельной тумбочке, как кстати, хранил целую упаковку церковных свечей. Пахли они ладаном, горели чуть быстрее, но и в такой ситуации выбирать не приходилось. Идем по коридору, вокруг тьма и лишь церковная свеча Васьки освещает этот путь.
На очередном повороте слышим из соседней комнаты ароматы еды. Зарулили на чарующие ароматы со словами: «Граждане студенты, собираем на пропитание, как никогда актуален хлеб насущный. Угостите скитающихся отшельников». Не отказали.
СТОЛЕТНИЙ БУЛЬОН И МАКАРОНЫ В СТИРАЛКЕ.
А вот для дончанки Марии студенчество также ассоциируется с едой.
— Мы два года жили с девчонкой из Китая. Она была студенткой исторического. Скромная, хлебосольная девочка, отчаянно сражающаяся с русскими глаголами. Вместе с чемоданом вещей привезла с собой и огромную поваренную книгу на китайском, а с ней — и черную коробку. Стояла та в холодильнике и нам всегда было интересно, что же храниться в этом ларце. И, вот, во время китайского Нового года соседка решила устроить для нас званный ужин.
Так и выяснилось, что в черной коробке хранится столетний бульон.
— И это не метафора бедной студенческой жизни, а вполне себе реальная похлебка, доставшаяся ей по наследству от прабабушки. Чем старше бульон, тем вкуснее получается традиционный суп, говорила соседка. По правде говоря, есть праздничную похлебку было довольно страшно. Но все оказалось очень даже вкусно.
Но, вообще, тема еды в общежитии — чуть ли не заглавная. Помню, как однажды соседка поставила кастрюлю с макаронами на общей кухне. Три дня все ходили за ней с просьбой убрать и не кормить тараканов. Продолжалось это до тех пор, пока кто-то не выдержал и не выбросил содержимое кастрюли в ее стиральную машинку. Урок был усвоен. После таких ошибок она не допускала.