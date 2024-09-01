В новом жилом квартале построят квартиры для переселенцев из аварийных домов

В Омске началось строительство нового жилого квартала под названием «Зеленый сад». Его возводят на 21-й Амурской, на участке недалеко от гипермаркета стройматериалов.
Как сообщает «Город55» со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства, в 20-х числах августа застройщику выдали разрешение на строительство первого многоэтажного дома. Комплексное развитие территории ведет «Завод строительных конструкций № 1».
Проектная документация разработана архитектурной мастерской «АМА». В целом ЖК «Зеленая река» будет состоять из 19 домов высотой от 9 до 17 этажей.
После завершения строительства в 2026 году часть квартир застройщик планирует продать городской администрации — сюда переселят жильцов из аварийных домов.