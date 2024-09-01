Отец двоих детей из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Матвей Манытов перестал выходить на связь с близкими с конца февраля 2024 года. Время тянулось, но родные не переставали искать отца и мужа. Новости о сибиряке пришли скорбные. Друзья, брат и семья сохранят военнослужащего в памяти как хорошего и надежного человека, любящего мужа и папу.