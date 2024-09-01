Отец двоих детей из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб отец двоих детей из Эхирит-Булагатского района. Как сообщил в своих соцсетях мэр района Геннадий Осодоев, бойца Матвея Манытова не стало в возрасте 45 лет.
— Он родился деревне Тотохон Эхирит-Булагатского района. В школьные годы проживал с родителями в городе Якутск. Затем окончил СПТУ п. Усть-Ордынский. До службы по контракту, Матвей работал в разных отраслях, в том числе вахтовым методом, — поделился Геннадий Осодоев.
Матвей Манытов перестал выходить на связь с близкими с конца февраля 2024 года. Время тянулось, но родные не переставали искать отца и мужа. Новости о сибиряке пришли скорбные. Друзья, брат и семья сохранят военнослужащего в памяти как хорошего и надежного человека, любящего мужа и папу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий из Бурятии погиб в «за ленточкой». У него остались трое детей.