Николай Басков заявил, что после Башкирии ему придется опять сесть на диету

Певец Николай Басков заявил, что ему, наверное, придется сесть на диету после визита в Башкирию. Певец похвалил национальную кухня, общаясь с журналистами перед выступлением на фестивале «Сердце Евразии». Он также отметил красивую природу республики и рекомендовал ее туристам.
«Меня часто спрашивают, где отдохнуть, и я говорю: друзья, вы не видели Башкортостан. Обязательно приезжайте сюда и проведите здесь время. Здесь и целебные источники, и рафтинг, и невероятная природа. А про кухню я вообще молчу, после башкирской кухни мне, наверное, придется опять на диету сесть», — сказал певец.
В один день с Басковым на фестивале в Уфе выступала также певица Алсу, которая сказала, что считает республику своей второй родиной.