Николай Басков заявил, что после Башкирии ему придется опять сесть на диету

«Меня часто спрашивают, где отдохнуть, и я говорю: друзья, вы не видели Башкортостан. Обязательно приезжайте сюда и проведите здесь время. Здесь и целебные источники, и рафтинг, и невероятная природа. А про кухню я вообще молчу, после башкирской кухни мне, наверное, придется опять на диету сесть», — сказал певец.