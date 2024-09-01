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С бойцом СВО простились в Заларинском районе

Станислав Бичевин погиб в возрасте 50 лет при исполнении боевого задания.

Источник: Комсомольская правда

В Заларинском районе в последний путь проводили земляка и защитника Отечества Станислава Бичевина. Как сообщил в своем тг-канале мэр района Владимир Самойлович, бойца не стала в возрасте 50 лет при выполнении поставленных задач.

— Станислав окончил школу поселка Югольск Усть-Удинского района, после учился в профессиональном училище посёлка Новая Уда по профессии тракторист-машинист 3 класса. В 2011 году вместе с семьёй переехал в посёлок Залари. Здесь работал в Заларинском лесхозе, а с 2012 года трудился автомехаником, — поделился Владимир Самойлович.

В апреле 2024 года он отправился «за ленточку», а в мае героически погиб. Для семьи и земляком он навсегда останется в памяти настоящим патриотом, верным долгу и Родине.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отец двоих детей из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне проведения специальной военной операции. Мужчине было всего 45 лет.