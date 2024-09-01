С бойцом СВО простились в Заларинском районе

— Станислав окончил школу поселка Югольск Усть-Удинского района, после учился в профессиональном училище посёлка Новая Уда по профессии тракторист-машинист 3 класса. В 2011 году вместе с семьёй переехал в посёлок Залари. Здесь работал в Заларинском лесхозе, а с 2012 года трудился автомехаником, — поделился Владимир Самойлович.