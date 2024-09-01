Синоптики рассказали, какая погода ожидает южноуральцев в первые дни осени

Так, в Челябинской области в воскресенье, 1 сентября, осадков не ожидается. При этом в регионе будет облачно, а температура воздуха будет колебаться от +4 до +9 градусов ночью, от +14 до +19 градусов днём. Всё может омрачить только ветер с отдельными порывами до 11 метров в секунду.