Синоптики рассказали, какая погода ожидает южноуральцев в первые дни осени

Так, в Челябинской области в воскресенье, 1 сентября, осадков не ожидается. При этом в регионе будет облачно, а температура воздуха будет колебаться от +4 до +9 градусов ночью, от +14 до +19 градусов днём. Всё может омрачить только ветер с отдельными порывами до 11 метров в секунду.
В Челябинске 1 сентября также ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов, днём — от +15 до +17 градусов. Скорость ветра составит 3−8 метров в секунду.
Согласно прогнозу, в понедельник, 2 сентября, в Челябинской области сохранится переменная облачность преимущественно без осадков. Ожидается северо-западный и западный ветер со скоростью 2−7 метров в секунду, днём возможны порывы до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться от +4 до +9, а днём поднимется до +24 градусов.
В Челябинске также прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 2−7 метров в секунду с отдельными порывами до 14 метров в секунду днём. Ночная температура составит +9 градусов, дневная — +21 градус.
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