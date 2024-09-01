Стали известны детали про отца нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

По ее словам, он как минимум с 2017 года жил в Артемовском городском округе и Екатеринбурге в Свердловской области. Арендодатель отметила, что однокомнатную квартиру в микрорайоне Сортировка снимал отец 27-летнего Хусейна вместе с женой за 12 тысяч рублей в месяц. Весной 2023 года он съехал, заявив, что переезжает в Москву.