Омскую плотву оценили в 102 тысячи рублей

В Усть-Ишимском районе мировой судья осудил местного жителя за рыбалку.
В марте нынешнего года в озере Загвоздинское он выловил 370 экземпляров плотвы, 30 окуней и нескольких лещей. Использовал при этом даже не сети, а рыболовный сачок — тоже незаконное, но гораздо менее продуктивное орудие лова.
«Соответствующей лицензии у него не было. Сотрудниками полиции совместно с инспектором Росрыболовства фигурант был задержан в момент совершения промысла, незаконный улов и орудие лова были у него изъяты», — сообщили в УМВД по Омской области.
Мелкую рыбешку оценили в рекордную сумму — 102 000 рублей. На горе-рыбака завели уголовное дело по статье «незаконная добыча биологических ресурсов с причинением крупного ущерба».
Потери, нанесенные биологическим ресурсам Российской Федерации, пришлось полностью возметить.
С учетом компенсации ущерба мировой суд приговорил рыбака к 150 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.