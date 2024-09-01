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Омскую плотву оценили в 102 тысячи рублей

Такую сумму заплатил рыбак за незаконно выловленную мелкую рыбешку.

Источник: Комсомольская правда

В Усть-Ишимском районе мировой судья осудил местного жителя за рыбалку.

В марте нынешнего года в озере Загвоздинское он выловил 370 экземпляров плотвы, 30 окуней и нескольких лещей. Использовал при этом даже не сети, а рыболовный сачок — тоже незаконное, но гораздо менее продуктивное орудие лова.

«Соответствующей лицензии у него не было. Сотрудниками полиции совместно с инспектором Росрыболовства фигурант был задержан в момент совершения промысла, незаконный улов и орудие лова были у него изъяты», — сообщили в УМВД по Омской области.

Мелкую рыбешку оценили в рекордную сумму — 102 000 рублей. На горе-рыбака завели уголовное дело по статье «незаконная добыча биологических ресурсов с причинением крупного ущерба».

Потери, нанесенные биологическим ресурсам Российской Федерации, пришлось полностью возметить.

С учетом компенсации ущерба мировой суд приговорил рыбака к 150 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.