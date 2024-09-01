Омскую плотву оценили в 102 тысячи рублей

В марте нынешнего года в озере Загвоздинское он выловил 370 экземпляров плотвы, 30 окуней и нескольких лещей. Использовал при этом даже не сети, а рыболовный сачок — тоже незаконное, но гораздо менее продуктивное орудие лова.