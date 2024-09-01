Новый парк появится в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района

В поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района появится новый парк. С продвижением работ во время визита ознакомился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, он будет состоять из трех отдельных проектов «Вера», «Надежда» и «Любовь».
— Всего в этом году в Эхирит-Булагатском районе будет реализовано 15 инициативных проектов, на эти цели из бюджета региона будет направлено в общей сложности 23,9 млн рублей. Уверен, эта работа будет продолжена, видим, что конкурс вызывает у жителей большой интерес, — сказал Игорь Кобзев.
Три объекта объединяются в один большой парк, который будет расположен на главной улице поселка. Реализация происходит по «Инициативным проектам» жители сами предложили, на что направить деньги для благоустраивают поселка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на вокзале областного центра появится специальный зал ожидания для маломобильных групп населения.