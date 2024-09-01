Новый парк появится в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района

— Всего в этом году в Эхирит-Булагатском районе будет реализовано 15 инициативных проектов, на эти цели из бюджета региона будет направлено в общей сложности 23,9 млн рублей. Уверен, эта работа будет продолжена, видим, что конкурс вызывает у жителей большой интерес, — сказал Игорь Кобзев.